Украина арестовала еще одно российское судно

Украинские власти арестовали российское судно кампании Trans Services Maritime в рамках дела о незаконной добыче песка, сообщила пресс-секретарь так называемой прокуратуры «автономной республики Крым» в структуре украинской генпрокуратуры Татьяна Тихончик.

«Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратура АР Крым, и на судно, которое сейчас пребывает в порту города Южный Одесской области и принадлежит российской компании-нарушителю, наложен арест», – цитирует Тихончик ТАСС.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что надзорым ведомством проводится процессуальное руководство по факту «незаконной» добычи песка в окрестностях Каркинитского залива Черного моря – в заповеднике «Лебединые острова».

По словам Луценко, добычу ведет судно-земснаряд из Туапсе, принадлежащее кампании Trans Services Maritime. По словам украинского генпрокурора, песок используется «для незаконного строительства» в районе Керчи.

Ранее Татьяна Тихончик сообщила, что члены экипажа задержанного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.