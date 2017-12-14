Крымский мост опроверг, что арестованное Украиной судно добывало песок для него

Инфоцентр «Крымский мост» опроверг сообщения о том, что арестованное на Украине судно компании Trans Services Maritime добывало песок для строительства Крымского моста.

«Песок для меня привозят по суше, так что получаем весёлую сказку на ночь и очередной экземпляр в коллекцию», – говорится в Twitter на официальной странице Моста через Керченский пролив в Крым.

«На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке», – приводит РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Песок доставляли преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками.