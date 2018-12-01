ЕСПЧ ответил отказом на запрос Украины по событиям в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить запрос украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании нарушивших российскую границу кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года, сообщили в Министерстве юстиции России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что доводы украинских властей не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

«Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ», – добавили в министерстве.

В начале января Киев обратился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать незаконным задержание украинских моряков в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива.