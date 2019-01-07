Украина подала иск в ЕСПЧ против России из-за задержанных моряков

Киев обратился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать незаконным задержание украинских моряков в районе Керченского пролива, сообщил замминистра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу номер 55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли <...>», – написал Лищина в Facebook.

Также в числе требований – признание незаконным удержание моряков под стражей и привлечение к уголовной ответственности.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы вернуть моряков домой.

Ранее задержанные за нарушение российской границы украинские моряки объявили себя военнопленными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что речь идет о фигурантах уголовного дела.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. После чего в десяти областях Украины было введено военное положение на 30 дней.