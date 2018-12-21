Песков объяснил невозможность обмена задержанными между Россией и Украиной

Россия заинтересована в возвращении своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, на родину как можно скорее, но обмен пока невозможен, поскольку у Москвы и Киева разные подходы к вопросу обмена задержанными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Естественно, он (президент Владимир Путин) сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы эти граждане как можно скорее вернулись на родину. Но вопрос, собственно, задавался ведь в контексте того, что их надо менять на тех моряков, которые, будучи жертвами провокации украинской стороны, сейчас находятся в задержанном состоянии в России», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему Путин на пресс-конференции не отреагировал на вопросы по взаимному обмену российских и украинских граждан.

Как напомнил Песков, Путин отметил, что этим вопросом должны заниматься следствие и суд. «А то, что президент конкретно не ответил, это связано с тем, что, на самом деле, это очень сложный вопрос. Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», но существует разница в подходах в Москве и в Киеве – собственно, в квалификации тех, кто находится в Москве и кто находится в Киеве, то есть, кем считать этих людей», – пояснил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что из-за сложностей в определении задержанных «происходит несостыковка в количестве людей, в количестве тех, кого предлагается менять «всех на всех». «Эта работа ведется, и как вы знаете, ей во многом занимается (Виктор) Медведчук (лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа»)», – сказал Песков.

При этом, отвечая на вопрос о том, как Россия квалифицирует задержанных лиц в связи с военными действиями на Донбассе, Песков подчеркнул, что «здесь нельзя говорить обобщающе, здесь можно только персонально говорить». «Это долгий и сложный разговор», – отметил он.

В четверг в ходе большой пресс-конференции украинский журналист спросил Путина об условиях обмена украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Президент сказал, что лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук по просьбе президента Украины Петра Порошенко посещал Москву и ставил вопрос об освобождении военных, задержанных при данном инциденте. Он подчеркнул, что этот вопрос можно будет решать после завершения соответствующего уголовного дела.