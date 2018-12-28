Лавров предупредил о новой провокации Киева в Керченском проливе

Украина готовится провести новую провокацию в Керченском проливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они готовят очередную незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не понимает, почему «такой провокатор не получил по рукам» и пользуется рукопожатным отношением на Западе.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

В декабре глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал 100 проходов украинских кораблей через Керченский пролив.

В 2019 году верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе.