ЕС назвал срок принятия санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе

Европейский союз примет единогласное решение по новым санкциям против России за события в Керченском проливе в ближайшие недели, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

«В ближайшие недели будет единогласное решение ЕС по новым санкциям за события в Керченском проливе», – приводит ее слова ТАСС.

На прошлой неделе Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.