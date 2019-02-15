ЕС согласовал санкции из-за инцидента в Керченском проливе

Евросоюз согласовал санкции в отношении восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе, сообщают СМИ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники со встречи послов представителей ЕС, передает ТАСС.

Подробностей встречи и имен тех, против кого утвердили санкции, не приводится.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.

В среду в американский Сенат был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России, поводом для которого стал инцидент в Керченском проливе.