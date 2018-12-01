Законопроект о санкциях против России внесен в Сенат США

В американский Сенат внесен законопроект о новых санкциях в отношении России, сообщают информационные агентства. Сенаторы предлагают Госдепу определить, является ли Россия «страной-спонсором терроризма».

О планах сенаторов предложить новые санкции уже сообщали информационные агентства, передает РИА «Новости».

Из текста документа следует, что одним из поводов для новых санкций стал инцидент в Керченском проливе.

Американские законодатели хотят ввести санкции против 24 «агентов ФСБ, которые считаются причастными» к инциденту.

Санкциями угрожают судостроительному сектору России, если Москва, по мнению Вашингтона, нарушит «принципы свободы судоходства в Керченском проливе».

Как и говорилось в сообщениях информационных агентств, санкции грозят банковскому и энергетическому секторам России, а также российскому госдолгу.

Кроме того, сенаторы выдвигают «требование к государственному департаменту представить заключение о том, подпадает ли Российская Федерация под критерии определения страны-спонсора терроризма».

Предлагается создать американский центр по борьбе с гибридными угрозами со стороны России и профинансировать «фонд противостояния российскому влиянию», который «поможет» государствам Европы, «уязвимым к вмешательству Кремля».

Законопроект США предлагает администрации подготовить доклад о состоянии президента России Владимира Путина и об убийстве политика Бориса Немцова.

Напомним, в ноябре 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны у Керченского пролива.