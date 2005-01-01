ВМФ РФ «непрерывно отслеживает» американский эсминец в Черном море

Корабли ВМФ России контролируют действия американского эсминца «Дональд Кук», который 19 февраля зашел в акваторию Черного моря, сообщает национальный центр управления обороной России.

«19 февраля 2019 года в 17.00 по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия военно-морских сил США «Дональд Кук». Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», – передает РИА «Новости» сообщение центра.

Контроль осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Напомним, «Дональд Кук» направился в регион для проведения «операций по обеспечению безопасности на море» в январе, тогда наблюдение за ним вел российский сторожевой корабль «Пытливый».