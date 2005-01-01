«Пытливый» начал наблюдение за эсминцем США в Черном море

Российский Черноморский флот ведет наблюдение за действиями эсминца ВМС США «Дональд Кук», который вошел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной России.

Как сообщили в центре, Черноморский флот начал «слежение за американским эсминцем» сразу после того, как корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря (20.50 мск), передает ТАСС.

Непосредственное наблюдение ведет российский сторожевой корабль «Пытливый». Кроме того, наблюдение будет вестись с помощью электронных и технических средств Черноморского флота.