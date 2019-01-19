Американский эсминец «Дональд Кук» направился в Черное море

Эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук» направился в Черное море через пролив Дарданеллы, сообщил Шестой флот ВМС США.

«Дональд Кук» начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января, он идет в Черное море», – цитирует ТАСС заявление Шестого флота.

В заявлении говорится, что эсминец направился в черноморский регион для проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления стабильности и совместной готовности с партнерами и союзниками США по НАТО.

В начале января в Черное море направился большой десантный корабль военно-морских сил США «Форт Макгенри» для участия в учениях с румынским фрегатом.

В декабре в США задумались о возможности увеличения военного присутствия в Черном море, в том числе при содействии ЕС.