В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Fort McHenry направляется в Черное море через пролив Дарданеллы, сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

«Fort McHenry (...) начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении, он идет в Черное море», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В заявлении говорится, что отправка корабля в Черное море подтверждает «коллективную решимость обеспечивать безопасность в Черном море и подчеркивает наше тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

В декабре в США задумались о возможности увеличения военного присутствия в Черном море, в том числе при содействии ЕС.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие военные корабли могут отправить США в Черное море.