Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.
Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.
Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.
Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.
Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.
Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.