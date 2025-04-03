Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
В России выбрали амбассадоров проекта «ТопБЛОГ»
В регионах России выбрали амбассадоров проекта «ТопБЛОГ» для поддержки блогеров
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» выбрал амбассадоров из 34 регионов России, которые в 2025 году будут продвигать медиаактивность и вдохновлять авторов на создание социально значимого контента.
В 34 регионах России выбрали амбассадоров Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Это блогеры и лидеры мнений, которые будут продвигать медиаактивность и вдохновлять авторов на создание социально значимого контента. Отбор был серьезным: более 500 блогеров прошли через тестирование, творческие задания и собеседования.
Амбассадоры из числа педагогов, путешественников, врачей, музыкантов, спортсменов и предпринимателей будут делиться опытом и поддерживать участников в пятом юбилейном сезоне проекта. Они проведут встречи, мастер-классы, примут участие в форумах и медиафестивалях на всех уровнях.
Первый замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что амбассадоры через свои блоги помогут аудитории увидеть перспективы и обрести уверенность. Общая аудитория охватывает десятки миллионов подписчиков.
Также планируется открытие нового набора амбассадоров этим летом. Все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус», чтобы получить базовые знания в мире блогинга.