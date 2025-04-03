В России выбрали амбассадоров проекта «ТопБЛОГ»

В регионах России выбрали амбассадоров проекта «ТопБЛОГ» для поддержки блогеров

В 34 регионах России выбрали амбассадоров Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Это блогеры и лидеры мнений, которые будут продвигать медиаактивность и вдохновлять авторов на создание социально значимого контента. Отбор был серьезным: более 500 блогеров прошли через тестирование, творческие задания и собеседования.

Амбассадоры из числа педагогов, путешественников, врачей, музыкантов, спортсменов и предпринимателей будут делиться опытом и поддерживать участников в пятом юбилейном сезоне проекта. Они проведут встречи, мастер-классы, примут участие в форумах и медиафестивалях на всех уровнях.

Первый замгендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что амбассадоры через свои блоги помогут аудитории увидеть перспективы и обрести уверенность. Общая аудитория охватывает десятки миллионов подписчиков.

Также планируется открытие нового набора амбассадоров этим летом. Все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус», чтобы получить базовые знания в мире блогинга.