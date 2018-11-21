США собрались увеличить военное присутствие в Черном море

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон должен рассмотреть возможность увеличения военного присутствия в Черном море, в том числе при содействии ЕС.

«Я считаю, что есть вещи, на которые нам нужно обратить внимание… увеличить присутствие в Черном море на двусторонней основе или же при содействии ЕС», – передает слова Волкера РИА «Новости».

Дипломат добавил, что союзником в этом регионе для США является Турция, которая играет «крайне важную роль» в Черном море.

«Мы также хотим работать с Турцией по безопасности в Черном море и свободе судоходства», – отметил Волкер.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие военные корабли могут отправить США в Черное море.

Между тем в Пентагоне заявляли, что ВМС США будут соблюдать Конвенцию Монтре при нахождении в Черном море. Конвенция Монтре от 1936 года обязывает военные корабли нечерноморских государств в мирное время находиться в Черном море не более 21 дня.