Пентагон объяснил формат военного присутствия США в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) США будут соблюдать Конвенцию Монтре при нахождении в Черном море, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Пэхон заявил, что США «осуществляют свои действия (в Черном море) в соответствии с Конвенцией Монтре». При этом Пентагон отказывается комментировать «характер дипломатический корреспонденции, (которая передается) правительству Турции», передает ТАСС.

Отмечается, что нахождение военных кораблей в Черном море строго регулируется Конвенцией Монтре, согласно которой сохраняется свобода прохода через проливы только за торговыми судами.

Режим прохода различается для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств: при предварительном уведомлении властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса.

Для военных кораблей нечерноморских держав введены значительные ограничения по классу и тоннажу.

Ранее стало известно, что командование вооруженными силами США направило в госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию об отправке американских кораблей в Черное море.

В России пообещали ответить на возможную отправку кораблей США в Черное море.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, какие военные корабли могут отправить США в Черное море.