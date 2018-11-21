В России пообещали ответ на возможную отправку кораблей США в Черное море

Москва соответствующим образом ответит на возможное появление американских кораблей в Черном море, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Откуда бы ни исходила агрессия или провокационные действия – с Украины или из Америки, для нас это не имеет особого значения», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что государственная граница России неприкасаема. «Мы будем отвечать соответствующим образом», – пообещал депутат.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы наши подводные лодки всплывали у берегов Америки», – сказал Швыткин.

В Совете Федерации ранее уже предупреждали США о последствиях отправки кораблей НАТО в Черное море.

Ранее CNN сообщил, что командование вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу в районе Керченского пролива, после чего были задержаны российскими пограничниками. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов.