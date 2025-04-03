В Москве нашли тело директора «Гала-оптик» с огнестрельным ранением

Директор «Гала-оптик» найден мертвым с огнестрельным ранением в офисе

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет «Московский комсомолец», труп 59-летнего Михаила Могилевцева, директора медицинской компании «Гала-оптик», был обнаружен накануне около 17.00 в офисе на Донской улице в центре Москвы. По предварительным данным, причина смерти – огнестрельное ранение, однако следствие пока не рассматривает версию убийства.

Компания «Гала-оптик» работает с 1999 года и зарекомендовала себя как крупный поставщик расходных материалов и аксессуаров для медицинского оборудования, включая кабели для прикроватных мониторов и электроды для электрокардиографов.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время выясняется, как именно погиб Могилевцев и что стало причиной трагедии, учитывая, что версия убийства признана маловероятной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тело столичного предпринимателя с огнестрельной раной обнаружили в лесном массиве Калужской области, и по данному делу уже задержаны подозреваемые в преступлении.