Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Арестованы подозреваемые в убийстве бизнесмена из Москвы в Калужской области
В лесном массиве Калужской области обнаружено тело исчезнувшего столичного предпринимателя, на его теле есть огнестрельная рана, задержаны подозреваемые, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Жительница Москвы сообщила о пропаже бывшего супруга в конце мая, следователи установили, что мужчина вел бизнес в финансовой сфере. Он уехал из города 28 мая на встречу со знакомыми в Калужскую область, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Через некоторое время он перестал выходить на связь. Тело пропавшего нашли в лесу, в Жиздринском районе Калужской области на съезде с трассы М-3, на теле было огнестрельное ранение.
Подозреваемых смогли вычислить совместными усилиями правоохранителей Калужской, Ярославской областей и Москвы. Двух фигурантов задержали в Москве и в Ярославле.
Суд арестовал обоих подозреваемых. Мотив убийства не сообщается.
Отмечается, что убитый и подозреваемые имеют судимости.
Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУ СК не уточняют мотив убийства.
Ранее в Москве осудили бывшего члена Коптевской ОПГ Сергея Замараева, известного как Мэлс. Суд установил, что он совершил убийство по приказу Сергея Зимина.