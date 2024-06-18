Экс-участника Коптевской ОПГ Мэлса осудили по делу об убийстве бизнесмена

Tекст: Алексей Дегтярев

По версии следствия, Сергей Зимин, являясь одним из лидеров Коптевской ОПГ, в 1998 году организовал убийство конкурента по преступному бизнесу Вячеслава Степанова, передает ТАСС.

Он привлек Замараева. Степанова расстреляли из автомата на Новопетровской улице в Москве, также была убита пассажирка ехавшего мимо трамвая, трое случайных прохожих получили ранения.

Зимина в связи с этим заочно арестовали и объявили в розыск, согласно имеющимся данным, он находится за рубежом. Отмечается, что Сергей Зимин является братом предпринимателя Бориса Зимина*, признанного иноагентом, он также объявлен в розыск, но уже по делу о мошенничестве.

Оба Зимина – дети основателя «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году.

Замараев также считается причастным к слежке за предпринимателем Владимиром Кутеповым, у которого были разногласия с Коптевской ОПГ. Кутепова убили в 1999 году.

Замараева признали виновным по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений», его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Прокуратура требовала для него 24 года лишения свободы. Присяжные признали Замараева не заслуживающим снисхождения.