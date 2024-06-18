Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Экс-участника Коптевской ОПГ Мэлса осудили по делу об убийстве бизнесмена
Вынесен приговор бывшему члену Коптевской группировки Сергею Замараеву, известному как Мэлс, по делу об убийстве Вячеслава Степанова по заказу Сергея Зимина, сообщили в Коптевском райсуде Москвы.
По версии следствия, Сергей Зимин, являясь одним из лидеров Коптевской ОПГ, в 1998 году организовал убийство конкурента по преступному бизнесу Вячеслава Степанова, передает ТАСС.
Он привлек Замараева. Степанова расстреляли из автомата на Новопетровской улице в Москве, также была убита пассажирка ехавшего мимо трамвая, трое случайных прохожих получили ранения.
Зимина в связи с этим заочно арестовали и объявили в розыск, согласно имеющимся данным, он находится за рубежом. Отмечается, что Сергей Зимин является братом предпринимателя Бориса Зимина*, признанного иноагентом, он также объявлен в розыск, но уже по делу о мошенничестве.
Оба Зимина – дети основателя «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году.
Замараев также считается причастным к слежке за предпринимателем Владимиром Кутеповым, у которого были разногласия с Коптевской ОПГ. Кутепова убили в 1999 году.
Замараева признали виновным по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений», его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Прокуратура требовала для него 24 года лишения свободы. Присяжные признали Замараева не заслуживающим снисхождения.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом