Корабль ВМС США собрался участвовать в учениях в Черном море

Американский корабль «Форт Макгенри» примет участие в учениях с румынским фрегатом в Черном море, сообщает генштаб ВМС Румынии.

Учения, в которых будут участвовать десантный корабль «Форт Макгенри» (Fort McHenry) и фрегат «Король Фердинанд» (Regele Ferdinand) состоятся 10 января «в территориальных водах Румынии и международных водах Черного моря».

Представители «Форта Макгенри» проведут встречу с командованием флота Румынии, а румынские морпехи посетят десантный корабль США, передает РИА «Новости».

В понедельник «Форт Макгенри» зашел в порт Констанца.