Россия отправила сторожевик для контроля за американским кораблем в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый» следит за действиями корабля ВМС США «Форт Макгенри» в Черном море.

«Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (дтд) ВМС США «Форт Макгенри», – сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что американский корабль находится в акватории Черного моря с 21.00 мск 6 января.

«По состоянию на 9.30 (мск) дтд «Форт Макгенри» зашел в румынский порт «Констанца», – отметили в Минобороны.

6 января в пресс-службе Шестого флота ВМС США заявили о прохождении «Фортом Макгенри» пролива Дарданеллы.