Порошенко захотел получить ракеты для удара в тыл России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели далеко в тылу России; он также отметил, что Киев получил новые возможности из-за приостановки ДРСМД.

«У нас на Украине появились дополнительные возможности из-за того, что Россия де-факто нарушила ДРСМД, а США юридически вышли из него, поэтому мы тоже избавились от определённых ограничений и обязательств, которые соблюдались раньше», – заявил украинский лидер, передает УНИАН.

По его словам, Украина нуждается в собственном высокоточном ракетном оружии и отметил, что Киев более не связан ограничениями ни по дальности полета ракет, ни по их мощности.

«Пусть враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся», – заявил глава государства.

По его словам, новое высокоточное повышенного радиуса сможет поражать цели далеко в тылу России, что сделает «агрессора более сдержанным».

В начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В МИД Украины позже заявили о праве Киева создавать запрещенные ДРСМД ракеты.