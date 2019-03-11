Националисты попытались сорвать митинг Порошенко в Житомире

Представители националистической партии «Национальный корпус» предприняли попытку сорвать митинг президента Украины Петра Порошенко в Житомире, от него требуют разобраться с коррупцией в армии.

Митинг проходит на площади Королева в Житомире. Глава «Национального корпуса», депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что националисты намерены срывать все выступления Порошенко, пока он не посадит своего соратника бывшего первого заместителя СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря за коррупцию в «Укроборонпроме», передает ТАСС.

На площади, где выступает Порошенко, много сотрудников полиции, пройти к сцене можно только тем, кто значится в специальных списках. Громкая музыка на площади заглушает митинг радикалов.

Когда на сцене появился Порошенко, националисты начали скандировать «Ганьба!» («Позор!»), «Мародеры!», «Порошенко за решетку». Ведущий со сцены в этот момент критиковал кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко.

9 марта националисты собрались на майдане в центре Киева с теми же требованиями в отношении «Укроборонпрома». После неудачной попытки прорвать полицейский кордон перед администрацией президента они направились в Черкассы, где уже пытались прорваться к Порошенко.

В результате применения пиротехники и столкновений с полицией пострадали 22 правоохранителя, 19 из них были госпитализированы.