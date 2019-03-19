Порошенко увидел за протестами украинских националистов «руку Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что за организацией в стране массовых протестов националистов в связи с коррупцией в оборонной сфере стоит Москва.

«Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений. Кремлю очень нужна украинская кровь. Это сценарий уже не победы на выборах, а срыва выборов. Подчеркиваю, это точно не украинский сценарий», – передает слова Порошенко ТАСС.

Он также выразил мнение, что Москва использует в том числе украинское телевидение для этой цели, где на телешоу «некоторые участники маскируются, выкрикивая патриотические лозунги».

«Но то, что они надели на себя патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, сфабрикованные в Кремле, это не меняет их сути и целей», – заявил Порошенко.

Напомним, преследования президента националистами на митингах начались после того, как появились данные о коррупции в армии. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Порошенко разонравился националистам.