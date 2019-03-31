Члена избиркома в Донецкой области избили коллеги

Члены избирательной комиссии в Донецкой области избили своего коллегу за попытку снять на камеру происходящее в зале для голосования, сообщили в пресс-службе Волновахского районного отдела полиции Донецкой области.

В полиции сообщили, что к правоохранителям обратился 41-летний член избирательной комиссии. Он сообщил, что его избили коллеги с участка при попытке видеофиксации избирательного процесса. Уточняется, что ему повредили видеокамеру, передает ТАСС.

«Пострадавший сразу вызвал медиков и полицию», – отметили в полиции.

Мужчина отказался от госпитализации. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «Умышленное легкое телесное повреждение».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. По популярности среди украинских избирателей лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 12,5%. По прогнозу социологов, что будущий президент Украины определится во втором туре.

По состоянию на 11.00 явка на выборах ненамного превысила 16%. При этом социологи прогнозировали, что проголосуют до 80% избирателей.

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