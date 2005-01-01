Посол Британии нарушила закон на выборах президента Украины

Британский посол в Киеве Джудит Гоф нарушила законы Украины, получив на руки и сфотографировав чужой избирательный бюллетень, хотя не является ни избирателем, ни членом ЦИК.

Она опубликовала в своем Twitter фотографию с бюллетенем в руках и подписала, что с 39 кандидатами он «очень длинный».

Между тем, согласно украинскому закону о выборах президента, бюллетень – документ строгой отчетности, который нельзя передавать посторонним. Его могут трогать только член избирательной комиссии и избиратель. Посол не является ни тем, ни другим, соответственно, она нарушила закон, получив его на руки.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.

Ранее на нарушении закона о выборах поймали кандидата в президенты Олега Ляшко, который продемонстрировал свой бюллетень с уже сделанным выбором.