В Черниговской области на избирательном участке бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный зашел на избирательный участок в поселке Борзна Черниговской области Украины и бросил зажигательную смесь, сообщили в МВД Украины.

«В 10.50 в поселке городского типа Борзна на одном из избирательных участков <...> человек бросил зажигательную смесь с последующим горением», – передает ТАСС сообщение МВД Украины.

Возгорание ликвидировали, процесс голосования не прекращали.

В воскресенье на Украине проходят выборы президента страны. Жители выбирают из 39 кандидатов, фаворитами считаются Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.