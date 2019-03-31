Под Одессой полицейские занялись сексом на избирательном участке

На одном из избирательных участков Балтского района Одесской области женщина застукала своего мужа-полицейского за сексом с напарницей, между ними завязалась драка, сообщают местные СМИ.

Источник одесского издания «Таймер» рассказал, что двух полицейских противоположного пола поставили на дежурство в одном из избирательных участков. При этом жена полицейского-мужчины давно подозревала его в любовной связи с напарницей. Она явилась на избирательный участок и убедилась в справедливости своих подозрений, застукав их вдвоем.

Жена пришла в ярость и набросилась с кулаками на неверного мужа и его любовницу. В итоге участникам драки потребовалась медицинская помощь.

Сообщается, что руководство одесской полиции потребовало от подчиненных вступать в неуставные отношения за пределами избирательных участков.

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Отметим, что это далеко не первый инцидент на выборах президента Украины, которые проходят в воскресенье. Так, члены избирательной комиссии в Донецкой области (территория, подконтрольная украинским силовикам) избили своего коллегу за попытку снять на камеру происходящее в зале для голосования.

А в Днепропетровской области на одном из избирательных участков для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю, которые заменили специальные сейфы.

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