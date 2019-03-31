На участке под Днепром сейфы для бюллетеней заменили холодильником и кастрюлей

В Днепропетровской области на одном из избирательных участков для хранения бюллетеней использовали холодильник и кастрюлю, которые заменили специальные сейфы.

Об этом сообщает «Вести-Украина», публикуя фотографии «сейфов». Для хранения бюллетеней холодильник опечатали.

В воскресенье на Украине проходит первый тур выборов, ожидается, что Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко поборются за выход во второй тур выборов, который состоится 21 апреля.