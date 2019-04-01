ЦИК Украины отчитался о явке избирателей в ходе президентских выборов

Предварительная явка избирателей на участки для голосования в ходе президентских выборов на Украине составила 63,48%, сообщил ЦИК Украины по результатам обработки данных 198 окружных комиссий из 199.

Самым неактивным регионом Украины оказалась Закарпатская область – явка там зафиксирована на уровне 46,99%. Самыми активными стали Львовская и Волынская области, а также Киев: 68,88%, 68,33% и 67,99% соответственно, передает ТАСС.

«Избирательные бюллетени на участках получили 17 млн 599 человек, а в избирательные списки были включены 26,77 млн избирателей», – сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

По последним данным ЦИК Украины, лидером избирательной гонки является кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. После подсчета 4,6% бюллетеней, он набирает 28,78% голосов. На втором месте – Петр Порошенко (17,16%), опережающий лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (14,79%). Юрия Бойко поддержали 10,23% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Судя по экзитполам, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Опросы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.