МИД назвал избирательную кампанию на Украине «самой грубой и грязной» в истории

Нынешняя избирательная кампания на Украине имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная, заявил статс-секретарь – замглавы МИД России Григорий Карасин.

В интервью журналу «Международная жизнь» он отметил, что создавались сложности для волеизъявления граждан, что «бросает тень» на весь электоральный процесс, передает РИА «Новости».

«Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования. Наряду с этим легитимность выборов зависит и от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии. Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная», – сказал Карасин.

Он также отметил, что сохраняется риск обострения обстановки на линии соприкосновения – правящий украинский режим может попытаться «устроить в предвыборных целях очередные вооруженные провокации в регионе».

Ранее миссия ОБСЕ отметила случаи неправильного использования админресурса и подкупов избирателей на выборах президента Украины. По мнению ОБСЕ, это подрывает доверие к процессу.

По итогам выборов на Украине ни один из кандидатов в президенты страны не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% после обработки 80% протоколов, также во второй тур предварительно выходит действующий глава государства Петр Порошенко с 16,03%.

Второй тур состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Зеленским стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США.