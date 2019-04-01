ОБСЕ указала на случаи, подрывающие доверие к выборам президента Украины

Миссия ОБСЕ отметила случаи неправильного использования административных ресурсов и подкупов избирателей на выборах президента Украины, что подрывает доверие к процессу, заявил глава миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами на Украине Илкка Канерва.

«Достоверные сведения о ненадлежащем использовании государственных ресурсов и подкупы избирателей подорвали доверие к процессу», – сказал Канерва, передает РИА «Новости».

Прим этом он отметил, что первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентных условиях. «Выборы на Украине были конкурентными, у голосующих был широкий выбор, который выразился в больших цифрах», – сказал Канерва. По его словам, день выборов в целом оценивается позитивно.

Как указал Канерва, фундаментальные свободы в целом были соблюдены – «кандидаты могли свободно соперничать».

В свою очередь глава миссии наблюдателей ПА ОБСЕ Дорис Барнетт выразила надежду на то, что второй тур президентских выборов на Украине пройдёт так же мирно и упорядочено, как и первый. «Я возлагаю большие надежды на то, что результаты, когда они будут официально подтверждены, будут признаны всеми и что второй тур будет таким же мирным, упорядоченным и продуктивным, как то, что мы видели вчера», – заявила она.

ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества, достаточного для победы в первом туре. Глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набирает 30,40% после обработки 80% протоколов. У главы государства Петра Порошенко 16,03%. Замыкает тройку лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,24%. Второй тур состоится 21 апреля.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.