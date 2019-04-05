В Германии сказали, как расценивать визит Порошенко в Берлин

Визит президента Украины Петра Порошенко в Берлин нельзя расценивать как поддержку со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель на выборах, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Нет, это нельзя так интерпретировать», – цитирует его РИА Новости.

По его словам, о вмешательстве в выборы президента страны «не может быть речи», выбор напрямую зависит от украинского народа.

Встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине намечена на 12 апреля. Планируется проведение совместного обеда, а также пресс-конференция.

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также внутриполитическую ситуацию на Украине и реализацию минских договоренностей, сообщается в рассылке пресс-службы правительства ФРГ.

Напомним, ни одному кандидату в президенты Украины не удалось одержать победу в первом туре. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент страны Петр Порошенко – 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский». В качестве условия проведения дебатов он назвал прохождение анализа на наркотическую и алкогольную зависимость.

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