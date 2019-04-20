На Украине дали оценку возможному снятию Зеленского с выборов

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что в случае, если суд удовлетворит иск об отмене регистрации Владимира Зеленского с кандидата на пост президента, то это станет самоубийством действующей власти.

«Ничего не выйдет. Это попытка в какой-то мере растормошить, подраконить. Не верю, что может быть решение сегодня, которое снимет Зеленского с выборов», – сказал Бортник, передает РИА «Новости».

Он отметил, что украинское законодательство предполагает в качестве основания для снятия кандидата решение судаю.

«Теоретически, с точки зрения права, да, это возможно в любой момент, и даже постфактум после выборов. Но с точки зрения политического процесса... сегодня это невозможно. Конечно, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», – заключил Бортник.

Напомним, в субботу адвокат Андрей Хилько заявил, что подал иск о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.

21 апреля пройдет второй тур президентских выборов на Украине.

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