Суд отказался снимать Зеленского с выборов на Украине

Шестой апелляционный административный суд Киева отклонил иск адвоката Андрея Хилько о снятии кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского с выборов.

Суд не нашел в действиях Зеленского признаков подкупа избирателей, передает ТАСС.

По мнению суда, обращение Зеленского в Facebook не подпадает под ограничения закона о выборах, пишет «Страна.ua».

Суд заявил, что Зеленского не сняли бы с выборов, даже если бы подкуп был. В таком случае ему грозило бы только предупреждением от ЦИК Украины.

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Кроме того, Хилько не оплатил судебный сбор – 1 тыс. 536 гривен (около 57 долларов).

При этом суд отметил, что полномочия наблюдателя, подавшего иск, ограничиваются только одним округом, согласно его регистрации в ЦИК, передает РИА «Новости».

Напомним, Хилько, который является сторонником Петра Порошенко, обвинил Зеленского в подкупе избирателей билетами на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский».