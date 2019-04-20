Штаб Порошенко открестился от причастности к иску против Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко и его штаб не имеют отношения к иску о снятии Владимира Зеленского с выборов, заявил спикер штаба Олег Медведев.

Медведев назвал иск «дискредитацией накануне выборов», передает ТАСС.

Напомним, Зеленского обвинили в подкупе избирателей билетами на его дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский».

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