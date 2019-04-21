Шарий рассказал о последнем шансе Порошенко «похимичить» с выборами

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход второго тура президентских выборов на Украине, в котором принимают участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, и рассказал о единственном шансе действующего главы украинского государства повлиять на ситуацию в свою пользу.

«Сейчас будут пытаться натягивать [результаты Порошенко] админресурсом. У них не получится 50% натянуть. Все, это конец. Они уже знают, приспущены флаги. Но что они будут делать, это, как я слышал, последний шанс [для Порошенко заключается в следующем:] приезжают протоколы в окружную избирательную комиссию, там будут говорить, что в них ошибка, и их будут возвращать на участки. А на участках уже не будет тогда наблюдателей. Вот так они будут что-то химичить. Это я слышал от людей, которые за слова отвечают», – рассказал Шарий в своем видеооблоге на YouTube.

Он также призвал наблюдателей побыть на участках чуть подольше и последить за ситуацией. «Хотя я не думаю, что у них (у Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) что-то получится», – добавил Шарий.

«Сейчас уже не идет речь о том, выиграет Зеленский или нет. Речь идет о том, с каким отрывом он выиграет. Они уже смирились. Я смотрю, что показывают и как вообще себя ведут пропагандисты на пропагандистских каналах, на «Прямом». Они уже все чешут голову и думают, что делать дальше. Они хорошо намыли деньжат на этих каналах, все эти Ганапольские, но надо же дальше что-то делать. Поэтому они рассчитывают, что смогут еще удержаться некоторое время на этой волне пропаганды. Но фишка в том, что админресурса уже нет. Не получится уже нагибать так бизнес, который должен платить такие нездоровые зарплаты. Все будет рассыпаться. И мы будем свидетелями падения этого колосса на глиняных ногах», – заключил медиаэксперт.

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В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что станет с Порошенко в случае поражения.

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