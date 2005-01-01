Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Основной интригой первого тура выборов была не победа Владимира Зеленского, а прохождение во второй тур Петра Порошенко. И он прошел, обойдя главного своего конкурента – Юлию Тимошенко. С точки зрения последней, вчерашнее голосование – это провал. Неизменный лидер президентской гонки растеряла свой рейтинг буквально за три месяца, пропустив вперед не только «выскочку» Зеленского, но и своего главного оппонента – действующего президента.

Юлии Тимошенко нечего было сказать стране, ее политическая программа была о перекладывании ответственности, а не о действии. А попытка донести свой рейтинг нетронутым, не разбив яиц – победить на выборах, не делая вообще ничего и рассчитывая исключительно на ошибки оппонентов – не прокатила. Страна жаждет перемен, а не стабильности. И да, Тимошенко действительно более никогда не станет президентом, доживая срок в качестве опытного, но теряющего хватку политика.

Что касается второго тура, то с точки зрения прикладной политологии здесь нет большой интриги. Во-первых, Зеленский победил с достаточно большим отрывом, вселяя уверенность в тех выбывших политиков, которые привыкли ставить на победителя. Сложно ожидать, что хотя бы один из кандидатов, занявших третье, четвертое или пятое место, публично поддержит Порошенко. В этом смысле президент очень одинок. Во-вторых, у Зеленского нет сумасшедшего антирейтинга, каким может похвастаться Порошенко. Президенту сложно будет прибавить, равно как и вырваться вперед за счет высушивания явки – первый тур показал, что украинцы хотят голосовать.

Таким образом, основной раздел политтехнологического анализа второго тура выборов должен быть посвящен анализу потенциальных форс-мажоров, эксцессов и «черных лебедей». Ждем их в большом количестве в эти три недели до второго тура, который состоится 21 апреля. Главная проблема Владимира Зеленского в том, что ему сложно будет отмолчаться. На протяжении очень короткой избирательной кампании Зеленский общался со своим избирателем голосом своего сериального персонажа Василия Голобородько, избегая дебатов, длительных публичных выступлений и неудобных для себя ситуаций.

Но держать мхатовскую паузу на протяжении ближайших трех недель будет очень сложно. Порошенко, очевидно, будет прямо вызывать Зеленского на открытую дискуссию, избегая которой «слуга народа» будет сильно терять. И не факт, что публичный политик Зеленский окажется столь же хорош в импровизации, как актер Зеленский – в сыгранной по сценарию роли.

Но давайте так: при прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа лишь обострит и без того звенящий политический кризис в стране. До конца года избранному президенту придется работать с нынешним составом Верховной рады. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. А без поддержки парламентского большинства такой президент не сможет ни назначить премьер-министра, ни даже уволить отдельных членов правительства. Соответственно, Зеленский рискует стать президентом без портфеля, президентом бездействия.

Другой путь – уступать своим политическим партнерам непозволительно много. Усиливать парламент и делиться полномочиями. Возможно – пойти на конституционную реформу, предполагающую фактическую федерализацию страны, позволив политическим игрокам окопаться в регионах с наибольшей поддержкой и вручив им необходимые ресурсы и ярлык на княжение. К слову, это очень напоминает сюжет третьей части телевизионного сериала «Слуга народа», в которой Украина распадается на 28 отдельных государств – от Северной Херсонщины, Янтарной республики до Галицкого королевства.

Медовый месяц президента Зеленского со страной рискует стать рекордно коротким. С таким бэкграундом партия «Слуга народа» подойдет к октябрьским парламентским выборам очень ослабленной. Если, конечно, не будут предприняты какие-то нестандартные шаги, которые смешают все карты. Олигарх Игорь Коломойский, который без сомнений двигает Владимира Зеленского на этих выборах, славится креативностью и нестандартным мышлением. Но это снова из разряда анализа непредвиденного.

Уже на следующий день после инаугурации президенту придется решать главный вопрос – вопрос войны и мира на востоке страны. А чтобы хотя бы приблизиться к такому решению, ему нужно будет совладать с другой проблемой: как совладать и куда пристроить тысячи хорошо подготовленных и вооруженных бойцов, которые умеют только воевать. Которые не только про идею, но и зарабатывают на ее реализации значительно больше, чем в охране супермаркета или водителем такси.

В этом смысле ставка Петра Порошенко на войну себя полностью оправдывала. Она не только позволяла снимать коррупционные сливки на обеспечении армии, но и занимала умы и руки этой части общества мыслями о грядущей победе над Россией и скорой наживы за счет «предателей Родины» и «сепаратистов». Эти люди сейчас очень нервничают и дают понять, что просто так оружие не сложат.

«Это обыкновенные предатели, – пишет на своей странице журналист лояльного власти крымско-татарского телеканала АТР Айдер Муждабаев о сторонниках Зеленского. – Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придется стрелять. Когда тебе стреляют в спину, другого выхода нет. Это означает новую революцию, победу патриотов, но и одновременно потерю еще шести–восьми областей. К сожалению, пророссийское большинство не оставляет нам никакого шанса спастись, кроме этого».

Победа Владимира Зеленского – это действительно шанс на перемены. К сожалению, совершенно неочевидно, что для страны – это перемены к лучшему. Впрочем, в политико-экономической ситуации, в которой оказалась Украина, риск кажется делом благородным.