ЦИК Украины озвучил первые результаты подсчета голосов

Центральная избирательная комиссия Украины озвучила первые результаты подсчета голосов на выборах президента страны; обработано 1,24% бюллетеней.

Согласно официальным данным ЦИК Украины, Владимир Зеленский получает 70,26% голосов, Петр Порошенко – 27,39%, передает ТАСС.

Окончательные данные Национального exit-poll – 2019 при этом дают Зеленскому 73%, Порошенко – 25,5%, передает РИА «Новости».

В МВД Украины сообщили, что полиция получила 1 тыс. 245 сообщений о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, возбуждено 17 уголовных дел, однако существенных нарушений не зафиксировано.

Напомним, Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского по телефону с победой на выборах. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил Зеленского с победой.

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