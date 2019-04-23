Пять первостепенных задач нового президента Украины

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский получил от первого президента страны Леонида Кравчука сенсационный наказ – прекратить блокаду Крыма. Кравчук надеется сориентировать своего молодого преемника, поскольку Зеленский в политике – это темная лошадка. Никто не знает, в какую сторону он двинется. Что же Зеленский сделает в первую очередь и что ему на самом деле следует сделать?

В понедельник первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал одержавшему победу на выборах президента Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым не украинский. Но наши отношения с живущими в Крыму людьми должны быть человеческими. Необходимо снимать все блокады», – призвал Кравчук.

По его словам, чтобы оправдать доверие украинских граждан, Зеленскому придется бросить вызов существующим коррупционным схемам и полностью обновить управленческую элиту, включая подконтрольную Порошенко Верховную раду, сообщила газета ВЗГЛЯД.

Напомним, в воскресенье на Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов Зеленский одерживает победу с результатом 73,21% голосов, у Порошенко – 24,46%.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Что касается Донбасса, то положительную динамику в этом кризисе не исключают теперь и наши дипломаты. «Сигналов от Зеленского много, они противоречивые, интуитивно он воспринимается несколько по-другому, не постеснялся по-русски говорить и в своих дебатах, и в роликах предвыборных, что сильно разнит его с Порошенко», – сказал заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, которого цитируют РИА «Новости» . По словам Полянского, после выборов все может меняться «с калейдоскопической быстротой».

Ближайший соратник Зеленского, главный идеолог его кампании Дмитрий Разумков в понедельник анонсировал «первые восемь законов» нового президента. Среди них – закон о народовластии, расширение норм прямой демократии, о снятии депутатской и президентской неприкосновенности и так далее, перечислил Разумков телеканалу Громадское. Однако сразу стало ясно, что перед нами обманный маневр. Перечисленные законы не имеют никакого отношения к главным проблемам нового президента.

Директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов назвал первую пятерку задач, которые на самом деле стоят перед Зеленским.

«Первое, над чем ломают голову юристы Зеленского и ключевые игроки его команды – это внеочередные выборы. Без этого, скорее всего, будет блокироваться его деятельность,

– сказал газете ВЗГЛЯД Денисов. – Второе – для Зеленского очень важно налаживание отношений с Западом. Третье – взаимодействие с крупными финансово-промышленными группами, с олигархами. Тут вопрос – будет ли диалог вестись по правилам, или олигархи выстроят Зеленскому коридоры, внутри которых и разрешат ему действовать?»

«Четвертое – Донбасс. Зеленский ориентируется на запрос граждан о мире, но вместе с тем ограничен внутриукраинской повесткой, непримиримой по Донбассу, а также реакцией Запада. Но пока есть надежда, что его позиция будет выстроена с учетом пожеланий России и Донбасса. Если ему это удастся, он сможет достаточно сильно выступить на парламентских выборах, которые, по сути, станут для Зеленского «третьим туром» президентских. Если он потерпит фиаско, появится очередной повод у его противников обзывать его «клоуном».

Денисов считает, что Зеленскому нужно срочно предлагать сценарий урегулирования кризиса в Донбассе. Скорее всего, он может сразу пойти на обмен пленными и заключенными. «Первый жест, который он может сделать в сторону России – это освобождение заключенных», – считает эксперт.

«Пятое по значимости для Зеленского – экономика. У нового президента пока слабо сформирован экономический блок. А ведь этот год – пиковый по выплатам Украиной внешних долгов. Страна должна 18 млрд долларов. У Зеленского нет полномочий для урегулирования вопроса, поэтому он будет обращаться к международным партнерам. В частности, он настроен сотрудничать с МВФ. Также он попытается инициировать ряд экономических реформ. Вероятные последствия его реформ по рынку земли – то, что земля в итоге окажется в собственности украинского олигархата».

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Другие эксперты сразу предупреждают, что разогнать Верховную раду Зеленскому не позволит Запад.

«Роспуск парламента, думаю, сценарий маловероятный, – сказал по этому поводу телеканалу «112 Украина» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. – Против роспуска парламента будут выступать и западные партнеры Украины, которые рассматривают Зеленского как определенную угрозу, неизвестность, как кота в мешке, и они его будут балансировать».

Сергей Толстов, директор киевского Института политического анализа и международных исследований, предполагает, что Зеленского и его российского коллегу Владимира Путина западные лидеры пригласят в Нормандию, на юбилей высадки союзников – в таком случае уже 6 июня два лидера могут провести первый разговор. По мнению политолога, к этому нужно готовиться. «Полномочия президента Украины в первую очередь лежат в области внешней политики и обороны. Он и его аппарат должны теперь провести ревизию, обозначить, что они конкретно могут сделать, и подготовить назначения ключевых чиновников в этой сфере», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Толстов назвал вопрос российско-украинского конфликта «многослойным». Если Зеленский выступит с миротворческой инициативой, в Верховной раде она сразу будет истолкована как капитуляция, поэтому пока самое разумное – начать зондаж почвы.

Эксперт настаивает, что любая концепция примирения Киева и Москвы пока должна предполагать, что Крым выносится за скобки – «его очевидно не будут трогать, но признав Крым российским, Зеленский подорвет свои позиции». Поэтому пока новый президент не будет строить на этом свою риторику, а акцентирует внимание на прекращении огня, предположил Толстов.