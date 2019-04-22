Первый украинский президент посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал одержавшему победу на выборах президента Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».

«Украина ни при каких обстоятельствах не согласится признать, что Крым не украинский. Но наши отношения с живущими в Крыму людьми должны быть человеческими. Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам», – заявил Кравчук.

Таким образом Кравчук стал первым из украинских президентов, кто стал сомневаться в эффективности перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала и прекращении электроснабжения Крыма и торговли с ним.

Также Кравчук отметил, что в выборе Зеленского украинским народом он видит запрос общества на смену правящей элиты, пишет «Российская газета».

«Зеленский имеет хорошие человеческие качества, он юрист, гуманитарий, добрый по своей природе человек. Он остался наедине с действующим президентом, который за пять лет усугубил жизнь людей. И они естественно выбрали Зеленского. Если бы вместо него был другой новый человек, выбрали бы и его тоже», – добавил первый президент Украины.

По его словам, чтобы оправдать доверие украинских граждан, Зеленскому придется бросить вызов существующим коррупционным схемам и полностью провести обновление среди управленческой элиты страны, включая подконтрольную Порошенко Верховную раду.

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Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов Зеленский одерживает победу с результатом 73,21% голосов, у Порошенко – 24,46%.

После того, как Зеленский одержал победу на выборах, сторонники Порошенко резко поменяли свое отношение к нему.