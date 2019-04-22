Сторонники Порошенко резко изменили отношение к Зеленскому после выборов

Сторонники Петра Порошенко сменили тон высказываний сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Так, украинский журналист Айдер Муждабаев после первого тура называл Владимира Зеленского предателем, призывал граждан браться за оружие в случае его победы. Однако после победы Зеленского Муждабаев сменил гнев на милость и поздравил его с победой, сообщает «Страна.ua».

«Украина – европейская, западная страна, и я как ее гражданин поздравляю Владимира с победой на честных выборах, гарантом которых стал первый президент по-настоящему Независимой Украины Петр Порошенко. За это честь и ему и хвала», – написал он в Facebook.

Заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, ранее поддерживавший Порошенко, также сменил тон высказываний и заявил: «Объяснял и объясню еще раз: для меня важны принципы, а не персоны».

Украинский блогер Мирослав Олешко, накануне выборов публиковавший критические комментарии о Зеленском, после его победы призвал уважительно относиться к данному выбору. «Это выбор украинского народа. И его надо уважать. Выбор той части народа, который всегда был вне политики», – написал он.

По данным издания, большинство сторонников Порошенко теперь делают акцент на его стремлении остаться в большой политике, а не на результатах выборов.

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. По данным ЦИК, после обработки 99% протоколов Зеленский одерживает победу с результатом 73,21% голосов, у Порошенко – 24,46%.

Позже Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты на следующих выборах. Однако в Совете Федерации отметили, что шансов на возвращение Порошенко в администрацию Украины крайне мало.