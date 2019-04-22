Порошенко собрался баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах

Президент Украины Петр Порошенко, проигравший на выборах Владимиру Зеленскому, заявил, что собирается стать главой государства снова на следующих выборах.

Он впервые появился на публике после выборов, выйдя к участникам митинга в его поддержку около администрации главы государства в Киеве, передает РИА «Новости».

Люди встретили его криками «Спасибо!».

«Это я вам говорю спасибо, потому что люди по-разному провожали президентов… Но такого, как сейчас, Украина еще не видела», – сказал Порошенко.

Он заявил, что намерен вернуться в администрацию президента в 2024 году, передает ТАСС.

«Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (на которой находится здание АП) после следующих президентских выборов», – заявил Порошенко на митинге.

Порошенко добавил, что собирается «обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем».

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах, и вместе мы вернемся на улицу Банковую (администрация президента) после следующих президентских выборов», – сказал Порошенко.

Его сторонники начали скандировать «через год», после чего Порошенко улыбнулся и ответил: «Через год так через год».

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий в своем видеоблоге высмеял обращение Петра Порошенко к своим сторонникам после подведения предварительных итогов второго тура выборов, где он заявил, что собирается остаться в политике.

Порошенко признал поражение на выборах еще по итогам оглашения результатов экзитполов.