Шарий высмеял обещание Порошенко остаться в политике

Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем видеоблоге высмеял обращение действующего президента Украины Петра Порошенко к своим сторонникам после подведения предварительных итогов второго тура выборов, когда стало ясно, что он уступает шоумену Владимиру Зеленскому.

«По сути, Педро сказал: «Я не устал, я не ухожу». Ему, конечно, нужно было сделать лицо соответствующее, при очень плохой игре хорошая мина», – сказал Шарий на своем YouTube-канале.

Шарий показал видеофрагмент из штаба Порошенко, когда он пожимал руки своим сторонникам, и отметил, что команду действующего президента Украины всегда отличал «запредельный, фантастический, инопланетный цинизм». «Они постоянно использовали грязные методы, опускались до такого, до чего опускаться нельзя», – подчеркнул он.

Медиаэксперт обратил внимание на обращение Порошенко к своим сторонникам, в котором тот жалуется, что «и изнутри его били, и снаружи его били». «Но он не сломался, вы знаете – «я не устал, я не ухожу», – сыронизировал Шарий.

«Петя благодарит свою фантастическую команду. Но чтобы так пролететь, надо было действительно фантастически постараться. И команда фантастов, потому что они постоянно ему писали фантастические результаты. Вы помните, когда [телеканалы] 112-й, NewsOne, «Прямой», конечно же, стали рассказывать, что разрыв какой-то минимальный, чуть ли не 10 пунктов. «Тьфу! Скоро догонит!» И что? И что, фантасты?» – поинтересовался блогер.

«Никакой ты (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) не Черчилль, ты просто барыга, дорвавшийся до власти и подумавший, что ты являешься директором гастронома, в котором все принадлежит на самом деле тебе. Не принадлежит! И я реально верю, что новая команда начнет догонять старую. Старая команда нарушила все принципы, она перечеркнула все понятия, понятия обо всем. И поэтому они должны быть покараны – не по беспределу, а по закону», – призвал Шарий.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко – почти 24,5%.

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