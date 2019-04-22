В Совфеде оценили шансы Порошенко на возвращение в администрацию президента Украины

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что Петр Порошенко не имеет шансов на возвращение в администрацию президента Украины на выборах в 2024 году.

«Конечно, он хочет вернуться в администрацию, как и остаться влиятельным политиком. Порошенко думает, что это возможно через хорошие для него результаты на выборах в Верховный совет Украины. Но я не считаю, что он адекватно оценивает сложившуюся в стране ситуацию. У него мало шансов получить серьёзную и влиятельную фракцию, даже если сейчас кто-то демонстрирует ему поддержку», – цитирует Цекова Russia Today.

Как отметил политик, Порошенко оставил плохое наследие, что также играет не в его пользу.

«Граждане Украины не забудут годы правления Порошенко, когда страна оказалась в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Не забудут и невероятную коррупцию, очень низкий уровень жизни», – отметил он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что собирается баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.

Выборы президента Украины прошли 21 апреля. На них кандидат Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов. Позже выяснилось, что команда Зеленского уже работает над несколькими законопроектами.