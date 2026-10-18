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Макрон решил обратиться к нации на фоне беспорядков во Франции
Figaro: Макрон решил выступить с обращением к нации из-за массовых беспорядков
Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с телевизионным обращением к гражданам страны вечером в воскресенье на фоне продолжающихся масштабных беспорядков, сообщил Figaro.
Figaro сообщил, что решение о выступлении было принято в связи с массовыми волнениями, охватившими всю страну, передает РИА «Новости».
По информации издания, получившего данные от Елисейского дворца, трансляция начнется в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
СМИ пишут, что Макрон проведет совещание с участием ряда министров перед обращением к нации вечером в воскресенье в связи с беспорядками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французской партии «Патриоты» призвал Макрона уйти в отставку. Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков. Сам Макрон пообещал наказать участников погромов.