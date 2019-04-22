Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Взгляд
22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:39  |  vz.ru
Разделы

За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
Перейти а раздел…

Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

Дмитрий Родионов, политолог
Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Украинские выборы войдут в историю трижды

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
    Перейти а раздел…

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп признал Зеленского победителем президентских выборов на Украине
            Киевский суд остановил переименование УПЦЗеленский начал искать преподавателя украинского языкаПервый украинский президент посоветовал Зеленскому снять блокаду с КрымаТарасова вступилась за Медведеву в латексном костюме
            Россельхознадзор раскрыл новую схему незаконного ввоза яблок из БелоруссииНа Украине уволился второй за сутки губернаторТуристы начали массово покидать Шри-ЛанкуСторонники Порошенко резко изменили отношение к Зеленскому после выборов
            Экс-чиновников администрации Порошенко вызвали в генпрокуратуру УкраиныКак чеченцам удалось победить грузинский спецназВышедший из комы Быков захотел вернуться к работеАмериканские угрозы сделают Россию богаче

            «исполнить обещания»


            Экс-капитан «Уральских пельменей» оценил уместность комика для российской политики

            связь с нефтью


            МЭР спрогнозировало курс доллара на ближайшие годы

            некачественное сырье


            В поломке на белорусском НПЗ обвинили российскую нефть

            Видео

            «громкие трубы шоу-бизнеса»


            Галкин объяснил, почему «Зеленский не прогнется под политическую систему»

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            Панкисское ущелье


            Чеченцы-кистинцы прогнали спецназ Грузии (видео)

            «взгляды Зе»


            Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            победа зеленского


            Дмитрий Михайлин: Украинские выборы войдут в историю трижды

            Повесили в музее – смотри!


            Ольга Андреева: Кассирша Пушкинского музея против актуального искусства

            Афины метнулись к Вашингтону


            Ирина Алкснис: Почему Греция дергает Германию за усы

            на ваш взгляд


            Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?

            Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

            Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространства   22 апреля 2019, 22:20
            Фото: Стрингер/РИА «Новости»
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России?

            Вечером в воскресенье, когда благодаря опросам общественного мнения исход выборов уже не вызывал никаких сомнений, Владимир Зеленский решил сказать пару слов не только своим согражданам, но и всем гражданам бывшего СССР:

            «Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского пространства: «Посмотрите на нас, все возможно».

            Это заявление привлекло наибольшее внимание и в России, и в других республиках – и понятно почему. Несложно понять, что имеет в виду 40-летний будущий президент. Учитесь у нас, у Украины, тому, как менять власть. Тому, как человек не из политической элиты может стать президентом. Как простые люди могут с помощью выборов высказать свое недовольство правящей элитой. Делайте, как мы – и завтра будете если не в Европе, то на пути в нее, то есть порвете со своим азиатским, совковым прошлым и присоединитесь к передовым странам.

            Так рассуждает не один Зеленский, а все западноориентированные политики на постсоветском пространстве: российская радикальная «демократическая» оппозиция, белорусские и казахские противники Лукашенко и Назарбаева. Вот, все проблемы от того, что нет сменяемости власти, правят одни и те же люди по 20–30 лет, от людей ничего не зависит, ничего не меняется. А нужно, чтобы было как в Европе, ну или хотя бы как на Украине – менять президентов на выборах, чередовать партии у власти.

            Причем Зеленский не первый такой. То же самое говорили и про Ющенко почти 15 лет назад. А началось все с Саакашвили, который еще раньше пришел к власти в Грузии. Да, не совсем демократическим путем, через захват парламента – но это же была «революция роз», народное восстание во имя свободы и демократии.

            Теперь из Зеленского будут лепить некую «ролевую модель» для всего постсоветского пространства.

            Да и он сам, как видно, не против поиграть в такие игры. Есть ли для этого хоть какие-то основания? Что на самом деле представляет собой «случай Зеленского» и могут ли у него быть успешные подражатели на просторах бывшего СССР?

            На самом деле Украина часто меняла президентов, Зеленский уже шестой за 27 лет. При этом сама форма власти на Украине не президентская – велика роль парламента, от него вообще зависит больше, чем от главы государства. В этом принципиальное отличие от России, Белоруссии, Казахстана и среднеазиатских республик. Роль региональных элит также чрезвычайно велика – они по большому счету являются соправителями страны. Вместе с так называемым киевским политическим классом и олигархатом.

            Смена президентов не приводит к смене олигархов – то есть перераспределяются их доли в ООО «Украина», но не более того. Конечно, когда произошел коллапс Украины в 2014 году, олигархическая карта Украины была сильно перекроена. Но это объяснялось как чрезвычайным характером событий (насильственная смена власти через Майдан), так и последующим уходом Крыма и восстанием Донбасса.

            Победа Зеленского, по его же меткому замечанию, это приговор Порошенко – то есть выражение недовольства как политикой президента, так и всей действующей политической элитой. Часть олигархата просто ловко использовала сложившиеся в обществе настроения, чтобы провести в президенты «слугу народа», человека из телевизора, якобы не имеющего никакого отношения к надоевшему людям «политикуму». Зеленского уже сравнивают с Трампом и Макроном – но общее здесь лишь то, что во всех случаях победителям удалось оседлать волну недовольства профессиональными политиками, коррумпированными и сросшимися с олигархатом.

            «Европейский выбор» Украины стоил ей не только Крыма и Донбасса – но и разрыва с Россией. То есть с тем целым, частью которого незалежная продолжала оставаться (на самых разных уровнях – от человеческого до экономического) и после распада СССР. Попытка переписать свой генетический, исторический код, выйти из состава русского мира, объявив себя не просто не Россией, а частью Европы, не может быть удачной. Насилие над своей сутью никогда не заканчивалось для самодельных, случайных государств ничем хорошим.

            Пример Украины не может быть заразителен для других постсоветских республик просто потому, что никто из них (если говорить про большинство народа и правящие элиты) не собирается перекрещиваться из русских (белорусов, казахстанцев) в европейцы. Да, часть молодежи и откровенно прозападных элит мечтают повести свои страны по пути Украины, но их влияние совершенно недостаточно для изменения направления движения их стран. Попытки устроить «цветные революции» в Белоруссии или Казахстане, конечно, возможны – вот только шансов на успех у них нет. Так же как и на появление своего «Зеленского».

            Потому что главное условие появления Зеленского – это несостоявшееся государство и тотальное недоверие народа к элите как таковой. Грузия, Армения, Украина, Молдавия – несостоявшиеся государства, большая часть населения которых вынуждена в поисках заработка уезжать за границу, а местные элиты разделены на несколько враждующих кланов. Неудивительно, что в результате рано или поздно все «элитарии» становятся одинаково ненавистны рядовым гражданам. А это, в свою очередь, приводит к бунту-перевороту, в результате которого на радость людям приходит «простой журналист» Никола Пашинян или «слуга народа» Владимир Зеленский.

            При этом их личные мотивы могут быть – и чаще всего и являются – вполне искренними и патриотическими. Поменять элиту, навести порядок, сделать жизнь людей лучше – все это присутствует в планах «народных кумиров». Вот только в реальности им практически никогда не удается изменить баланс сил в своей стране. Перегруппировавшиеся хозяева жизни, олигархи и их кланы, остаются источником реальной власти.

            В России система власти, отчасти сходная с украинской, была в 90-е – тогда олигархат оказывал огромное влияние на все стороны жизни страны. Проводил выгодную только ему приватизацию, коррумпировал чиновничество и сам становился у нужных ему в данный момент рычагов власти. При Путине олигархат был удален от власти как таковой – он не имеет не то что решающего, но даже ситуационного влияния на политику президента. Это понимает и абсолютное большинство нашего народа. При существующем недовольстве теми или иными частями «элиты» оно видит, что Путин и высшая власть в целом ведут целенаправленную работу по национализации элиты, по формированию нового управленческого класса, по запуску социальных лифтов.

            Представить себе популярного актера или какого-то другого представителя якобы антиэлиты, контрэлиты в качестве успешного кандидата в президенты России невозможно. У нас президент, в отличие от той же Украины, не является и не воспринимается как часть этой «элиты», как «один из них» (олигарх Порошенко или глава какого-нибудь регионального клана, как Янукович).

            Владимир Путин не слуга элиты или даже номенклатуры, а ее бич – он в самом главном смысле и есть «слуга народа». То есть места для появления симулякра «народного кандидата» у нас просто нет. Отношение к высшей власти не подразумевает шоу кандидатов с вставанием на колени и раздачей заведомо невыполнимых обещаний.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............