Депутат Рады предложил избрать Слепакова президентом России

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко предложил россиянам избрать юмориста Семена Слепакова президентом России.

Геращенко заявил в Facebook, что «шанс стать следующим Президентом России есть у Семена Слепакова». По его словам, это «сделает возможным улучшение отношений между Украиной и Россией».

Кроме того, он считает, что победа Слепакова на выборах позволит вернуть Украине контроль над Крымом и Донбассом.

«Я не шучу!» – заявил Геращенко.